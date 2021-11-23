Зимова гума на автомобілях може стати обов’язковою.
Із такою ініціативою виступила патрульна поліція. Зараз розробляють відповідний законопроект.
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Поки що водії можуть не змінювати літню гуму на зимову.
Чи потрібно міняти шини і що конкретно пропонує патрульна поліція, дивіться у сюжеті.
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