Зимова гума на автомобілях може стати обов’язковою.

Із такою ініціативою виступила патрульна поліція. Зараз розробляють відповідний законопроект.

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Поки що водії можуть не змінювати літню гуму на зимову.

Чи потрібно міняти шини і що конкретно пропонує патрульна поліція, дивіться у сюжеті.