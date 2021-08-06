Яскраве свято зовні і шкідлива хімія всередині.

За останній рік Держпродспоживслужба отримала десяток скарг на неякісні торти.

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Майже кожен другий торт містить: неякісні жири, сиропи, сою та крохмаль, які не вказують на упаковці.

Як обрати якісний продукт без ризику для здоров’я, дізнавалася Вікторія Покатілова.