Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Яскраві чи небезпечні? Як обрати якісний торт та рецепт

Смачний корисний торт: рецепт приготування торту
Яскраві чи небезпечні? Як обрати якісний торт та рецепт

Яскраве свято зовні і шкідлива хімія всередині. 

За останній рік Держпродспоживслужба отримала десяток скарг на неякісні торти. 

Читайте: Ціни на КАВУ б’ють усі рекорди! Скільки вона коштуватиме і яку купувати не варто

Майже кожен другий торт містить: неякісні жири, сиропи, сою та крохмаль, які не вказують на упаковці. 

Як обрати якісний продукт без ризику для здоров’я, дізнавалася Вікторія Покатілова.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 05.08.2021 (17:30) |07.08.2021| 2021
Солодка серпнева кукурудза: як відрізнити кормову від цукрової та рецепт приготування...
Випуск від 06.08.2021 (17:30) |06.08.2021| 2021
Ціна на автогаз б’є усі рекорди: скільки коштуватиме пальне в Україні...
Випуск від 03.08.2021 (22:00) |04.08.2021| 2021
Комарі атакують українців: як вберегтись від кровопивць...
Випуск від 29.07.2021 (17:30) |01.08.2021| 2021
Італійська лазанья: рецепти приготування та корисні поради від міланського шеф-кухаря...
31.07.2021| 2021
Cпортивний простір для розвитку молоді: амбітні проекти які втілюватимуть на ВДНГ...
Випуск від 30.07.2021 (17:30) |31.07.2021| 2021
Ціни на КАВУ б’ють усі рекорди! Скільки вона коштуватиме і яку купувати не варто...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send