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Video: Як захиститися, якщо тобі за 60? Усе про самооборону для пенсіонерів

Самооборона для пенсіонерів: як захистити себе у пенсійному віці
Як захиститися, якщо тобі за 60? Усе про самооборону для пенсіонерів

Уявіть, вам за 60, ви йдете по вулиці і на вас нападає бандит. Уявили?

Багато із вас подумає, що єдиний варіант — терпіти побої, віддати усе цінне і нічого не робити.

АЛЕ герої нашого сюжету доведуть вам протилежне, тому що вони — студенти курсу самооборони для пенсіонерів.

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Як вміти постояти за себе і які психологічні прийоми існують, щоб нападник злякався і втік, розкаже наш Артем Сорокін, бо він якраз повернувся з такого тренування.

P.S. Із Артемом усе добре.

 

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