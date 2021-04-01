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Video: Як відрізнити молоко від підробки – топ порад

Поради, як обирати молоко — поради, як визначити молоко від підробки - топ порад, щоб відрізнити молоко від молочного продукту — як обирати молоко: корисні поради
Як відрізнити молоко від підробки – топ порад

Як часто ви купуєте молоко?

Чи впевнені, що ця біла рідина справді молоко?

Поголів’я корів в Україні скорочується рік за роком, бо тримати їх невигідно. І українське молоко стає дефіцитом.

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Тож недобросовісні виробники починають хімічити та додають у пляшки рослинний жир.

Як зрозуміти, що вам підсунули молочну підробку, дізнавалася Анастасія Галкіна.

 

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