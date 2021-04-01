Як часто ви купуєте молоко?
Чи впевнені, що ця біла рідина справді молоко?
Поголів’я корів в Україні скорочується рік за роком, бо тримати їх невигідно. І українське молоко стає дефіцитом.
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Тож недобросовісні виробники починають хімічити та додають у пляшки рослинний жир.
Як зрозуміти, що вам підсунули молочну підробку, дізнавалася Анастасія Галкіна.
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