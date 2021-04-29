Паска сирна, паска Панетоне на італійський манір, паска з рідкою начинкою.

Чи смакують вони із домашньою ковбасою, редискою та яйцями?

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Наша Анастасія Галкіна у цьому засумнівалася і пішла на пошуки традиційного рецепта ідеальної паски.

Вікові секрети бездоганної випічки на Великдень — у сюжеті.