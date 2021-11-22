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Video: Як СИРНИЙ БІЗНЕС рятує село на Вінниччині | Як відкрити МОЛОЧАРНЮ

Молочний бізнес в Україні — як створити молочний бізнес в Україні: історія створення успішного бізнесу в Україні
Як СИРНИЙ БІЗНЕС рятує село на Вінниччині | Як відкрити МОЛОЧАРНЮ

Сири з домашнього молока — це не лише корисно і смачно, але й прибутково. 

На Вінниччині кілька жінок об’єднались і створили у селі власну молочарню. 

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Усе облаштували у покинутій будівлі і тепер не переймаються, куди дівати молоко від своїх корів, ще й скуповують його у сусідів. 

Про молочний бізнес, який рятує ціле село дивіться у сюжеті.

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