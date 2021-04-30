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Video: Як підготуватися до ЗНО онлайн і безкоштовно на платформі iLearn

Підготовка до ЗНО 2021 онлайн: як підготуватися до ЗНО онлайн і безкоштовно на платформі iLearn
Як підготуватися до ЗНО онлайн і безкоштовно на платформі iLearn

Травень – місяць завершальної підготовки до ЗНО.

Розуміючи усю важливість цього періоду, громадська спілка Освіторія вирішила допомогти випускникам підготуватися до незалежного оцінювання.

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