У палючу спеку треба ховати очі від сонця.

Лікарі кажуть, що сонцезахисні окуляри можуть запобігти серйозним порушенням зору.

Читайте: Сонцезахисний крем: все, що потрібно знати про захист шкіри

Як обрати окуляри, щоб захищали і сиділи правильно, дізнавалася Майя Підгородецька.