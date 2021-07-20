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Video: Як обрати сонцезахисні окуляри? Що потрібно знати про захист очей

Як обрати окуляри від сонця — що треба знати про сонцезахисні окуляри
Як обрати сонцезахисні окуляри? Що потрібно знати про захист очей

У палючу спеку треба ховати очі від сонця.

Лікарі кажуть, що сонцезахисні окуляри можуть запобігти серйозним порушенням зору.

Читайте: Сонцезахисний крем: все, що потрібно знати про захист шкіри

Як обрати окуляри, щоб захищали і сиділи правильно, дізнавалася Майя Підгородецька.

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