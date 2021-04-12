З самого ранку на цій кухні – гаряче.
Тут готують одразу десятки обідів для медиків, які зараз стоять на передовій боротьби із коронавірусом.
Салат, перше та друге – готувати такий набір щодня це вже традиція для кухарів мережі ресторанів Мафія.
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