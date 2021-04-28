Підтримка важлива!
Вже другий рік поспіль щоранку в цьому закладі не втомлюються готувати десяткі обідів.
Усі вони доставляються в лікарні для медиків які безперестанно ведуть боротьбу із коронавірусом.
У мережі Мафія кажуть, свою відповідальність відчувають все більше закладів. Цього разу ініціативу підтримала столична Casta.
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