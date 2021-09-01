Допомогти жінкам, які опинилися у непростій життєвій ситуації.

Настала довгоочікувана мить вручення дипломів випускницям загальноосвітньої програми «Краса для всіх».

Це вже п’ятий сезон проекту, який надає можливість здобути освіту у сфері краси.

Реалізація програми здійснюється за підтримки Фундації L’Oréal.