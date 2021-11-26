Життя – театр, у якому кожен може створювати свій неповторний образ.
І обрати саме той, який найкраще підкреслить природну красу. Днями відбулося відкриття магазину EVA формату beauty lab у Харкові.
Його позиціонують як справжню лабораторію краси.
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