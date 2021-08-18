Яблука по 50 гривень за кілограм.

Фермери кажуть, що до кінця сезону ціна кілограма може бути ще більше.

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Про старт яблучного сезону та що корисного можна приготувати з цього фрукта, дізнавалася Вікторія Покатілова.