Яблука по 50 гривень за кілограм.
Фермери кажуть, що до кінця сезону ціна кілограма може бути ще більше.
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Про старт яблучного сезону та що корисного можна приготувати з цього фрукта, дізнавалася Вікторія Покатілова.
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