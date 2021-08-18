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Video: Яблука по 50 грн за кг: чому така ціна та смачні рецепти страв з яблук

Уся користь яблука: рецепт страв з яблук
Яблука по 50 грн за кг: чому така ціна та смачні рецепти страв з яблук

Яблука по 50 гривень за кілограм.

Фермери кажуть, що до кінця сезону ціна кілограма може бути ще більше.

Читайте: Сезон персиків 2021: ціни, як обрати та рецепт смачних страв з персика

Про старт яблучного сезону та що корисного можна приготувати з цього фрукта, дізнавалася Вікторія Покатілова.

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