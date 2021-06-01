Нарешті можна не ховатися! Холостяк Михайло Заливако та його обраниця Ганна Богдан разом.
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І тепер це не секрет. Позаду – три місяці конспірації й нічних прогулянок у капюшонах та темних окулярах.
Бо зйомки закінчилися, а інтригу треба було зберегти. А нині вже можна поділитися почуттями з усім світом.
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