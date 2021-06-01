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Video: ВЖЕ НЕ ХОВАЮТЬСЯ. Холостяк Михайло Заливако та Ганна Богдан дали перше інтерв’ю | ЕКСКЛЮЗИВ

Холостяк Михайло Заливако та Ганна Богдан дали перше інтерв'ю - як склалося життя Холостяка Михайла Заливаки та Ганни Богдан після проекту
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  • 2021
  • ВЖЕ НЕ ХОВАЮТЬСЯ. Холостяк Михайло Заливако та Ганна Богдан дали перше інтерв’ю | ЕКСКЛЮЗИВ
ВЖЕ НЕ ХОВАЮТЬСЯ. Холостяк Михайло Заливако та Ганна Богдан дали перше інтерв’ю | ЕКСКЛЮЗИВ

Нарешті можна не ховатися! Холостяк Михайло Заливако та його обраниця Ганна Богдан разом.

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І тепер це не секрет. Позаду – три місяці конспірації й нічних прогулянок у капюшонах та темних окулярах.

Бо зйомки закінчилися, а інтригу треба було зберегти. А нині вже можна поділитися почуттями з усім світом.

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