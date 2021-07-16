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Video: Вона прагне повернути сина і її ніщо спинить: що чекає на глядачів у другому сезоні Мама

Фільм Мама-2: як проходять зйомки фільму Мама-2
Вона прагне повернути сина і її ніщо спинить: що чекає на глядачів у другому сезоні Мама

На схід за єдиним сином. 

Уже скоро на телеканалі СТБ продовження драми Мама, яка підкорила серця мільйонів українців. 

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Історія лікарки з Житомира, яка піде на все, щоб урятувати свого сина. 

Утім, фінал першої частини залишив тільки ще більше питань. 

Відповіді шукав наш Артем Сорокін на зніманнях другого сезону Мама.

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