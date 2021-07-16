На схід за єдиним сином.
Уже скоро на телеканалі СТБ продовження драми Мама, яка підкорила серця мільйонів українців.
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Історія лікарки з Житомира, яка піде на все, щоб урятувати свого сина.
Утім, фінал першої частини залишив тільки ще більше питань.
Відповіді шукав наш Артем Сорокін на зніманнях другого сезону Мама.
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