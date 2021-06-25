Миттєвості людського і собачого щастя часом збігаються.
Для песика величезна радість чимчикувати зі своїм господарем на роботу.
Там чекають нові враження і спілкування. Цьому сприяє всесвітній день «Візьми собаку на роботу» в останню п’ятницю червня.
Ініціаторами став бренд Клуб 4 лапи. Цей день є прикладом того, як можна перетворити офіс на дружній до тварин.
Клуб 4 Лапи закликає долучитись до програми Лапи в офісі та об’єднати любов’ю улюбленців та колег.
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