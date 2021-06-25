Миттєвості людського і собачого щастя часом збігаються.

Для песика величезна радість чимчикувати зі своїм господарем на роботу.

Там чекають нові враження і спілкування. Цьому сприяє всесвітній день «Візьми собаку на роботу» в останню п’ятницю червня.

Ініціаторами став бренд Клуб 4 лапи. Цей день є прикладом того, як можна перетворити офіс на дружній до тварин.

Клуб 4 Лапи закликає долучитись до програми Лапи в офісі та об’єднати любов’ю улюбленців та колег.