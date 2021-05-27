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Video: Виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17

Виставка «Відкрита можливість»: коли відкриття — коли і як проходитиме виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17
Виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17

30 років історії сучасного мистецтва представили у Києві.

180 робіт спеціально на виставку «Відкрита можливість» надали українські колекціонери.

Організатори, Центр сучасного мистецтва М17, кажуть – це перша подібна виставка, яка об’єднала такі різні стильові напрями.

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