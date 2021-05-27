30 років історії сучасного мистецтва представили у Києві.
180 робіт спеціально на виставку «Відкрита можливість» надали українські колекціонери.
Організатори, Центр сучасного мистецтва М17, кажуть – це перша подібна виставка, яка об’єднала такі різні стильові напрями.
Дивіться також
Випуск від 26.05.2021 (17:30) |27.05.2021| 2021
Рецепт борщу із секретним омолоджувальним інгредієнтом...
25.05.2021| 2021
КРІПОСНА 3. Нова героїня, секс-символ та чи виживе Жадан | ЕКСКЛЮЗИВ зі зйомок Кріпосної 3...
Випуск від 25.05.2021 (17:30) |25.05.2021| 2021
ЦЕ УНІКАЛЬНІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ: як два донори врятували шістьох осіб — ЧУТТЄВИЙ РЕПОРТАЖ...
Випуск від 21.05.2021 (22:00) |21.05.2021| 2021
Дві втрати на фронті. Хвилина мовчання нашим захисникам...