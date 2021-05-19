У Львові прооперували трирічного хлопчика з діафрагмальною грижею.

Якщо просто — частина кишківника, яка мала б бути у черевній порожнині, була в грудях дитини.

Вроджену ваду виявили випадково.

У хлопчика просто піднялася температура, і тільки в лікарні зрозуміли, що щось не те.

Як сьогодні почувається малюк?

І чому такі вади зараз виявляють так пізно?

Дивіться у сюжеті.