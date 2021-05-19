У Львові прооперували трирічного хлопчика з діафрагмальною грижею.
Якщо просто — частина кишківника, яка мала б бути у черевній порожнині, була в грудях дитини.
Вроджену ваду виявили випадково.
У хлопчика просто піднялася температура, і тільки в лікарні зрозуміли, що щось не те.
Як сьогодні почувається малюк?
І чому такі вади зараз виявляють так пізно?
Дивіться у сюжеті.
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