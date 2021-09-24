Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Випуск від 24.09.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 24.09.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 24.09.2021 (17:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 24 вересня 2021 року:

– Збитки на мільйони євро: як Іспанія стала жертвою природного лиха;
– Уперше за 20 років пересадили рогівку ока: як пройшла операція;
– На Вінниччині затримали банду, яка винесла з ювелірної крамниці КІЛОГРАМИ ЗОЛОТА;
– На горі Ельбрус через лавину загинули п’ять осіб.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
24.09.2021| 2021
170 МІЛЬЙОНІВ гривень податків! 10 років компанії Heinemann Duty Free...
22.09.2021| 2021
Долонька щастя від McDonald’s: як компанія допомагає дітям та їхнім батькам...
Випуск від 21.09.2021 (17:30) |21.09.2021| 2021
Як захиститися, якщо тобі за 60? Усе про самооборону для пенсіонерів...
Випуск від 20.09.2021 (22:00) |21.09.2021| 2021
Сезон кабачкової ікри 2021: зробити вдома чи купити в магазині...
Випуск від 16.09.2021 (14:30) |18.09.2021| 2021
Як правильно прибирати пил вдома? Уся правда про пил у наших оселях...
17.09.2021| 2021
ОДИН МІЛЬЯРД дерев: як рятуватимуть ліси в Україні...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send