Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 24 вересня 2021 року:
– Збитки на мільйони євро: як Іспанія стала жертвою природного лиха;
– Уперше за 20 років пересадили рогівку ока: як пройшла операція;
– На Вінниччині затримали банду, яка винесла з ювелірної крамниці КІЛОГРАМИ ЗОЛОТА;
– На горі Ельбрус через лавину загинули п’ять осіб.
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