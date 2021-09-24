Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 24 вересня 2021 року:

– Збитки на мільйони євро: як Іспанія стала жертвою природного лиха;

– Уперше за 20 років пересадили рогівку ока: як пройшла операція;

– На Вінниччині затримали банду, яка винесла з ювелірної крамниці КІЛОГРАМИ ЗОЛОТА;

– На горі Ельбрус через лавину загинули п’ять осіб.