Понад 300 власників і керівників українських та міжнародних компаній, суспільних і державних діячів зібралися у Києві, щоб обговорити тему відповідальності.

Окрім дискусії про трансформацію бізнесу і суспільства на форумі «Диригенти змін» мала місце й соціальна складова.

Організатор заходу – міжнародна консалтингово-аудиторська компанія «Делойт в Україні».

Форум відзначався увагою до інклюзивності, де простір було сплановано відповідно концепції доступності, а усі панельні дискусії перекладалися жестовою мовою.