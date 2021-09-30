Понад 300 власників і керівників українських та міжнародних компаній, суспільних і державних діячів зібралися у Києві, щоб обговорити тему відповідальності.
Окрім дискусії про трансформацію бізнесу і суспільства на форумі «Диригенти змін» мала місце й соціальна складова.
Організатор заходу – міжнародна консалтингово-аудиторська компанія «Делойт в Україні».
Форум відзначався увагою до інклюзивності, де простір було сплановано відповідно концепції доступності, а усі панельні дискусії перекладалися жестовою мовою.
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