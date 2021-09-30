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Video: Відповідальність — запорука вдалого бізнесу? Дискусія форуму Диригенти змін

Диригенти змін 2021 — про що дискутували на VII форумі Диригенти змін — як проходив форум у 2021 році
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Відповідальність — запорука вдалого бізнесу? Дискусія форуму Диригенти змін

Понад 300 власників і керівників українських та міжнародних компаній, суспільних і державних діячів зібралися у Києві, щоб обговорити тему відповідальності.

Окрім дискусії про трансформацію бізнесу і суспільства на форумі «Диригенти змін» мала місце й соціальна складова.

Організатор заходу – міжнародна консалтингово-аудиторська компанія «Делойт в Україні».

Форум відзначався увагою до інклюзивності, де простір було сплановано відповідно концепції доступності, а усі панельні дискусії перекладалися жестовою мовою.

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