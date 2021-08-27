Закарпаття дедалі привабливіше для туристів.
У санаторному комплексі Деренівська Купіль вирує життя.
Днями тут відкрилась нова локація — галерея історії ДК крізь час, яка документально показує розвиток краю з 17 століття.
Тут можна сповна насолодитися природою, цілющою срібельнослатіновою водою, яка за своїми властивостями не поступається джерелам європейських курортів.
Гості можуть не тільки відпочити і розважитися, а ще й оздоровитися.
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