Закарпаття дедалі привабливіше для туристів.

У санаторному комплексі Деренівська Купіль вирує життя.

Днями тут відкрилась нова локація — галерея історії ДК крізь час, яка документально показує розвиток краю з 17 століття.

Тут можна сповна насолодитися природою, цілющою срібельнослатіновою водою, яка за своїми властивостями не поступається джерелам європейських курортів.

Гості можуть не тільки відпочити і розважитися, а ще й оздоровитися.