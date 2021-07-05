Еко-технології, системи розумного будинку, гігієнічні вимоги – підходи до готельного бізнесу змінюються та набувають нового значення.

Саме так вважають у столичному IQ Hotel, що днями відсвяткував урочисте відкриття.

Кажуть, мріяли створити новий простір з використанням еко-трендів і новітніх рішень для проживання, дозвілля, роботи.