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Video: Відкриття IQ Hotel у Києві: що пропонує заклад відвідувачам

Відкриття нового IQ Hotel у Києві: що пропонує IQ Hotel відвідувачам
Відкриття IQ Hotel у Києві: що пропонує заклад відвідувачам

Еко-технології, системи розумного будинку, гігієнічні вимоги – підходи до готельного бізнесу змінюються та набувають нового значення. 

Саме так вважають у столичному IQ Hotel, що днями відсвяткував урочисте відкриття. 

Кажуть, мріяли створити новий простір з використанням еко-трендів і новітніх рішень для проживання, дозвілля, роботи. 

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