Еко-технології, системи розумного будинку, гігієнічні вимоги – підходи до готельного бізнесу змінюються та набувають нового значення.
Саме так вважають у столичному IQ Hotel, що днями відсвяткував урочисте відкриття.
Кажуть, мріяли створити новий простір з використанням еко-трендів і новітніх рішень для проживання, дозвілля, роботи.
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