Від грипу, застуди та навіть коронавірусу рятує вітамін С.

Чи не рятує? Довкола його корисних властивостей ходить купа міфів.

Деякі з них радо підживлюють фарм-компанії, адже це їхній заробіток.

Читайте: МАКАРОНИ НАСПРАВДІ КОРИСНІ? Як правильно обирати та готувати улюблений продукт

Чи справді вітамін С посилює імунітет? І куди за ним краще йти: в аптеку по аскорбінку чи на базар по петрушку? З’ясовувала Поліна Спасенко.