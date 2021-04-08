Від грипу, застуди та навіть коронавірусу рятує вітамін С.
Чи не рятує? Довкола його корисних властивостей ходить купа міфів.
Деякі з них радо підживлюють фарм-компанії, адже це їхній заробіток.
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Чи справді вітамін С посилює імунітет? І куди за ним краще йти: в аптеку по аскорбінку чи на базар по петрушку? З’ясовувала Поліна Спасенко.
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