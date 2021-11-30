Ціни на вершкове масло уже починають підійматися і за прогнозами експертів, зростуть ще на 10 гривень до кінця року.
Експерти вважають, що є декілька причин для зростання ціни.
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Наша Аліна Матвійчук взялася дослідити причину здорожчання і розкаже, чому домашнє масло зробити дорожче, ніж купити у магазині.
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