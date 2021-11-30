Ціни на вершкове масло уже починають підійматися і за прогнозами експертів, зростуть ще на 10 гривень до кінця року.

Експерти вважають, що є декілька причин для зростання ціни.

Читайте: Уся правда про ЗДОРОЖЧАННЯ молочних продуктів в Україні

Наша Аліна Матвійчук взялася дослідити причину здорожчання і розкаже, чому домашнє масло зробити дорожче, ніж купити у магазині.