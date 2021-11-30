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Video: Вершкове масло дорожчає: у чому причина і яких цін очікувати

Здорожчання вершкового масла в Україні: чому дорожчає вершкове масло в Україні
Вершкове масло дорожчає: у чому причина і яких цін очікувати

Ціни на вершкове масло уже починають підійматися і за прогнозами експертів, зростуть ще на 10 гривень до кінця року.

Експерти вважають, що є декілька причин для зростання ціни.

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Наша Аліна Матвійчук взялася дослідити причину здорожчання і розкаже, чому домашнє масло зробити дорожче, ніж купити у магазині.

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