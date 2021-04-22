Великодній кошик здорожчав на чверть.
Ціни підскочили на всі його складові: паски, яйця, м’ясо, сир.
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За найскромнішими підрахунками накрити стіл на Великдень стане в 600 гривень — це в теорії.
На практиці сума виходить куди більшою. У скільки реально стане святкування, розкаже наша Анастасія Галкіна.
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