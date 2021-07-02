Окрім розважального контенту, експоцентр ВДНГ представляє масштабну культурно-просвітницьку програму.

«ВДНГ надихає» — це не просто гасло нового літнього сезону, а й привернення уваги до збереження та переосмислення культурної спадщини.

А ще – бажання підкреслити оригінальну естетику та цілісність комплексу.

Організатори планують і надалі наповнювати територію різноманітними арт-об’єктами.