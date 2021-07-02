Окрім розважального контенту, експоцентр ВДНГ представляє масштабну культурно-просвітницьку програму.
«ВДНГ надихає» — це не просто гасло нового літнього сезону, а й привернення уваги до збереження та переосмислення культурної спадщини.
А ще – бажання підкреслити оригінальну естетику та цілісність комплексу.
Організатори планують і надалі наповнювати територію різноманітними арт-об’єктами.
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