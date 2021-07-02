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Video: ВДНГ надихає: що очікує відвідувачів цього літа

Розваги на ВДНГ влітку 2021: що очікує відвідувачів ВДНГ цього літа
ВДНГ надихає: що очікує відвідувачів цього літа

Окрім розважального контенту, експоцентр ВДНГ представляє масштабну культурно-просвітницьку програму.

«ВДНГ надихає» — це не просто гасло нового літнього сезону, а й привернення уваги до збереження та переосмислення культурної спадщини. 

А ще – бажання підкреслити оригінальну естетику та цілісність комплексу.

Організатори планують і надалі наповнювати територію різноманітними арт-об’єктами.

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