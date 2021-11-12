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Video: Вагітність і лікарі-чарівники: як медцентр Мати та дитина допомагає молодим батькам в Україні

Медцентр Мати та дитина допомагає молодим батькам в Україні — яку допомогу отримують молоді батьки в Україні
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Вагітність і лікарі-чарівники: як медцентр Мати та дитина допомагає молодим батькам в Україні
Вагітність і лікарі-чарівники: як медцентр Мати та дитина допомагає молодим батькам в Україні

Довгоочікувана вагітність — це завжди радість і диво.

Фахівці, що допомагають здійснитися мрії – чарівники.

Ось і медичний центр Мати та дитина вже 15 років здійснює заповітну мрію майбутніх батьків.

Ще тут діє соціальний проект Лелека прилетить, щоб українці не втрачали надії та використовували всі можливості для вагітності.

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