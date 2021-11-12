Довгоочікувана вагітність — це завжди радість і диво.

Фахівці, що допомагають здійснитися мрії – чарівники.

Ось і медичний центр Мати та дитина вже 15 років здійснює заповітну мрію майбутніх батьків.

Ще тут діє соціальний проект Лелека прилетить, щоб українці не втрачали надії та використовували всі можливості для вагітності.