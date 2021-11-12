Довгоочікувана вагітність — це завжди радість і диво.
Фахівці, що допомагають здійснитися мрії – чарівники.
Ось і медичний центр Мати та дитина вже 15 років здійснює заповітну мрію майбутніх батьків.
Ще тут діє соціальний проект Лелека прилетить, щоб українці не втрачали надії та використовували всі можливості для вагітності.
Дивіться також
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Україні запрацювала кардіохірургія для дітей: як лікуватимуть найменших пацієнтів...
Випуск від 08.11.2021 (17:30) |09.11.2021| 2021
Сезон калини 2021: як приготувати смачне калинове варення | Рецепт варення з калини...
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Україні здорожчала оренда квартир: яких цін очікувати на 2022 рік...