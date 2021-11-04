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Video: В Україні здорожчала оренда квартир: яких цін очікувати на 2022 рік

В Україні здорожчала оренда квартир: чому здорожчала вартість оренди житла
В Україні здорожчала оренда квартир: яких цін очікувати на 2022 рік

В Україні здорожчала оренда квартир.

Читайте: Небезпечна оренда житла. Як винаймати квартиру, щоб не лишитися на вулиці без попередження

У найбільших містах винайняти житло стало на 10-15% дорожче, ніж на початку року. Найбільше зросла оренда квартир у Києві.

У чому причини збільшення вартості, дізнавався Борис Бондарчук.

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