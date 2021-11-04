В Україні здорожчала оренда квартир.

Читайте: Небезпечна оренда житла. Як винаймати квартиру, щоб не лишитися на вулиці без попередження

У найбільших містах винайняти житло стало на 10-15% дорожче, ніж на початку року. Найбільше зросла оренда квартир у Києві.

У чому причини збільшення вартості, дізнавався Борис Бондарчук.