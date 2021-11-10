Шанс для діток із вадами серця.

Медики Львівської лікарні швидкої допомоги з іноземними колегами відновлюють дитячу кардіохірургію.

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У планах 25 складних хірургічних втручань і все безкоштовно. В Україні щороку три тисячі дітей народжуються з вадами серця.

Без вчасної допомоги майже 800 із них помирають.

Про новий шанс для маленьких сердечок розкаже наша Ірина Заславець.