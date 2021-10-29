Хліб знову дорожчає.
За прогнозом експертів, ціна злетить уже найближчим часом.
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Причина у вартості газу та борошна, які подорожчали.
Якої цифри може сягнути хлібна ціна, розкаже Майя Підгородецька.
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