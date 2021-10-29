Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: В Україні дорожчає хліб! Що впливає на ціни у 2021 році

Чому в Україні дорожчає хліб — що впливає на ціни на хліб у 2021 році
В Україні дорожчає хліб! Що впливає на ціни у 2021 році

Хліб знову дорожчає.

За прогнозом експертів, ціна злетить уже найближчим часом.

Читайте: Парадоксальний хліб: урожай є, а ціни ростуть

Причина у вартості газу та борошна, які подорожчали.

Якої цифри може сягнути хлібна ціна, розкаже Майя Підгородецька.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
Чи можна одночасно вакцинуватися від грипу і COVID-19? Відповіді на питання...
28.10.2021| 2021
Секрети барбекю від BBQ.UA: яскравий фестиваль смачних страв і гарного настрою...
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
Грузинська щедрість та гостинність! Як пройшло відкриття ресторану CHATEAU MARANI...
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
ДТП на Одеській у Харкові: чи покарають батьків 16-річного винуватця аварії...
Випуск від 26.10.2021 (22:00) |27.10.2021| 2021
Луцьк не боїться холоду? Як місто утеплює школи та дитсадки і чим це корисно...
Випуск від 26.10.2021 (17:30) |26.10.2021| 2021
Жертв пандемії в Росії стає більше: новини коронавірусу за 26 жовтня...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send