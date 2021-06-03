Тридцять років виповнюється цього року національному конкурсу «Міс Україна».

Тож організатори вже розпочали активну підготовку до ювілейного змагання та провели перший відкритий кастинг в історії конкурсу.

Цьогоріч вони відбудуться в великих містах України, першим з яких стала Одеса.