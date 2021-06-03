Тридцять років виповнюється цього року національному конкурсу «Міс Україна».
Тож організатори вже розпочали активну підготовку до ювілейного змагання та провели перший відкритий кастинг в історії конкурсу.
Цьогоріч вони відбудуться в великих містах України, першим з яких стала Одеса.
Дивіться також
01.06.2021| 2021
ВЖЕ НЕ ХОВАЮТЬСЯ. Холостяк Михайло Заливако та Ганна Богдан дали перше інтерв’ю | ЕК...
Випуск від 27.05.2021 (17:30) |29.05.2021| 2021
Сезон зеленого борщу: що таке квасок і скільки треба зелені — РЕЦЕПТ від Оксани Стебельськ...
Випуск від 26.05.2021 (17:30) |28.05.2021| 2021
Курортний сезон 2021: яка вартість відпочинку на морі цього року...
Випуск від 27.05.2021 (22:00) |27.05.2021| 2021
Виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17...
Випуск від 26.05.2021 (17:30) |27.05.2021| 2021
Рецепт борщу із секретним омолоджувальним інгредієнтом...