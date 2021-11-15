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Video: Уся правда про ЗДОРОЖЧАННЯ молочних продуктів в Україні

Уся правда про здорожчання молочних продуктів в Україні: чому дорожчають молочні продукти в Україні
Уся правда про ЗДОРОЖЧАННЯ молочних продуктів в Україні

Молочні продукти дорожчають.

За цей рік ціна молока в Україні зросла на ТРИ гривні, а на твердий сир — на 40 грн.

Читайте: В Україні дорожчає хліб! Що впливає на ціни у 2021 році

Чому так і що буде із вартістю молочних виробів найближчим часом, дізнавалася Аліна Суюндукова.

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