Молочні продукти дорожчають.
За цей рік ціна молока в Україні зросла на ТРИ гривні, а на твердий сир — на 40 грн.
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Чому так і що буде із вартістю молочних виробів найближчим часом, дізнавалася Аліна Суюндукова.
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