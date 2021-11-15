Молочні продукти дорожчають.

За цей рік ціна молока в Україні зросла на ТРИ гривні, а на твердий сир — на 40 грн.

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Чому так і що буде із вартістю молочних виробів найближчим часом, дізнавалася Аліна Суюндукова.