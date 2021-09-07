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Video: Уся правда про оливкову олію в Україні: що ми купуємо насправді

Уся правда про оливкову олію: як правильно обрати оливкову олію
Уся правда про оливкову олію в Україні: що ми купуємо насправді

Харчовий експеримент від Вікон.

Що нам продають під виглядом оливкової олії?

Цей продукт в Україні підробляють найчастіше.

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У кращому випадку підсовують зіпсований товар, у гіршому — бовтанку, в якій вже щось смажили.

Вікторія Покатілова взяла кілька зразків олії і віднесла їх на перевірку.

Шокована була навіть експертка з багаторічним стажем.

 

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