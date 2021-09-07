Харчовий експеримент від Вікон.
Що нам продають під виглядом оливкової олії?
Цей продукт в Україні підробляють найчастіше.
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У кращому випадку підсовують зіпсований товар, у гіршому — бовтанку, в якій вже щось смажили.
Вікторія Покатілова взяла кілька зразків олії і віднесла їх на перевірку.
Шокована була навіть експертка з багаторічним стажем.
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