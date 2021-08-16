Гарбузова, що оповита безліччю міфів.

Диню не можна їсти як десерт, не можна поєднувати і взагалі це повноцінний прийом їжі. Правда чи ні?

Читайте: Сезон кавунів 2021: ціни та чи варто купувати ранню ягоду на ринку

Як обрати ту саму диню і як правильно споживати, дізнавалася Майя Підгородецька.