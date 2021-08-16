Гарбузова, що оповита безліччю міфів.
Диню не можна їсти як десерт, не можна поєднувати і взагалі це повноцінний прийом їжі. Правда чи ні?
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Як обрати ту саму диню і як правильно споживати, дізнавалася Майя Підгородецька.
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