Українських олімпійців, які поверталися з Токіо, палко зустрічали.

Підтримку українських уболівальників збірна відчувала навіть на величезній відстані завдяки телевізійним трансляціям.

Зокрема і завдяки Національному онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Тепер олімпійці зможуть переглядати запис олімпіади, інший емоційно позитивний контент, адже їм подарували річні сертифікати національного онлайн-кінотеатру.