Українських олімпійців, які поверталися з Токіо, палко зустрічали.
Підтримку українських уболівальників збірна відчувала навіть на величезній відстані завдяки телевізійним трансляціям.
Зокрема і завдяки Національному онлайн-кінотеатру SWEET.TV.
Тепер олімпійці зможуть переглядати запис олімпіади, інший емоційно позитивний контент, адже їм подарували річні сертифікати національного онлайн-кінотеатру.
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