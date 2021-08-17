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Video: Усі переваги онлайн-кінотеатру. Що подарували олімпійцям від SWEET.TV

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV — який онлайн-кінотеатр обрати
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Усі переваги онлайн-кінотеатру. Що подарували олімпійцям від SWEET.TV

Українських олімпійців, які поверталися з Токіо, палко зустрічали.

Підтримку українських уболівальників збірна відчувала навіть на величезній відстані завдяки телевізійним трансляціям.

Зокрема і завдяки Національному онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Тепер олімпійці зможуть переглядати запис олімпіади, інший емоційно позитивний контент, адже їм подарували річні сертифікати національного онлайн-кінотеатру.

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