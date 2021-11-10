Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Усе ПО-НОВОМУ: як Микільська Слобідка у Києві зміниться в майбутньому

Реконструкція зон відпочинку і оздоровлення на Микільській Слобідці — яких змін зазнає мікрорайон Микільська Слобідка
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Усе ПО-НОВОМУ: як Микільська Слобідка у Києві зміниться в майбутньому
Усе ПО-НОВОМУ: як Микільська Слобідка у Києві зміниться в майбутньому

Велодоріжки, скейт-парк, спортивні майданчики, дитячий садочок і чистий пляж.

Цими днями на території мікрорайону Микільська Слобідка відбулася презентація проекту по вдосконаленню зон відпочинку та оздоровлення.

Передумовою змін стало проведення соціологічного дослідження суспільної думки мешканців мікрорайону.

Організатором заходу виступила компанія Нова Слобідка.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 08.11.2021 (17:30) |09.11.2021| 2021
Сезон калини 2021: як приготувати смачне калинове варення | Рецепт варення з калини...
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Україні здорожчала оренда квартир: яких цін очікувати на 2022 рік...
06.11.2021| 2021
22 солодких роки: рекорди і досягнення кондитерської компанії Лукас...
Випуск від 04.11.2021 (17:30) |04.11.2021| 2021
Британія схвалила пігулки від COVID-19: новини коронавірусу за 4 листопада...
Випуск від 02.11.2021 (22:00) |03.11.2021| 2021
Не шкідлива для організму? Уся правда про харчову сіль...
Випуск від 29.10.2021 (22:00) |31.10.2021| 2021
В Україні дорожчає хліб! Що впливає на ціни у 2021 році...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send