Велодоріжки, скейт-парк, спортивні майданчики, дитячий садочок і чистий пляж.
Цими днями на території мікрорайону Микільська Слобідка відбулася презентація проекту по вдосконаленню зон відпочинку та оздоровлення.
Передумовою змін стало проведення соціологічного дослідження суспільної думки мешканців мікрорайону.
Організатором заходу виступила компанія Нова Слобідка.
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