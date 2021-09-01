ДЕВ’ЯТЬ золотих, П’ЯТЬ срібних та ОДНУ бронзову медаль отримав український мед на міжнародному конкурсі у Лондоні.

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У супермаркетах Європи та Америки усе частіше можна побачити український мед, але в гарненьких баночках іноземних виробників.

Марія Малевська побувала на пасіці, яка взяла одразу два золота у конкурсі.