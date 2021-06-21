Печиво буває небезпечне?
Родспоживслужба заявила, що деяке печиво в українських магазинах їсти не можна.
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Але відмовлятися тепер від улюблених солодощів не варто, а просто треба уважніше обирати.
Про секрети вмісту печива та його здорові замінники розкаже Вікторія Покатілова.
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