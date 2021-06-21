Печиво буває небезпечне?

Родспоживслужба заявила, що деяке печиво в українських магазинах їсти не можна.

Читайте: Секретний рецепт штолена від кондитера британської королеви Єлизавети Другої

Але відмовлятися тепер від улюблених солодощів не варто, а просто треба уважніше обирати.

Про секрети вмісту печива та його здорові замінники розкаже Вікторія Покатілова.