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Video: Українське печиво: як обрати корисне та рецепт домашнього

Українське печиво: як обрати корисне та рецепт приготування печива
Українське печиво: як обрати корисне та рецепт домашнього

Печиво буває небезпечне?

Родспоживслужба заявила, що деяке печиво в українських магазинах їсти не можна.

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Але відмовлятися тепер від улюблених солодощів не варто, а просто треба уважніше обирати.

Про секрети вмісту печива та його здорові замінники розкаже Вікторія Покатілова.

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