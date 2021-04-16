Замість полотна – чоловіча зачіска, замість масляних фарб – спеціальні, для волосся.
У столиці вирішили повторити шедевр Ван Гога у незвичний спосіб.
Колорист перукарні Bida Hair Оксана навіть без підготовки взялася втілити сміливий задум. Каже, до яскравих технік – звикла.
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