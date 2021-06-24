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Video: Цвітіння троянд у Добропарку: як побачити квітучу красу НАЖИВО

Цвітіння троянд у Добропарку: як потрапити на трояндове цвітіння
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Цвітіння троянд у Добропарку: як побачити квітучу красу НАЖИВО

Відчути справжній аромат літа, коли все цвіте та пахне.

У Добропарку на Київщині розповідають, що зараз одночасно квітнуть десятки різних рослин. Королевою сезону називають троянду.

У неї якраз розпочався сезон.
Від кольорів та відтінків шаленіють очі, від ароматів перехоплює подих.

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