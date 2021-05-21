Літо без гарячої води, і в очікуванні шалених тарифів на тепло.
Відсьогодні держава не регулює, за якою ціною котельні купують газ.
Багато років Нафтогаз мав надавати котельням паливо — за фіксованою ціною — в обов’язковому порядку.
Навіть якщо ті — не заплатили.
А тепер — ринок вільний.
І ціни на газ можуть різко поповзти догори.
Про плюси та мінуси вільного ринку газу — дивіться в сюжеті Дмитра Литвиненка.
Фото: Pexels
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