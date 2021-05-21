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Video: Ціни на тепло поповзуть догори? Плюси та мінуси вільного ринку газу

Чи ціни на тепло поповзуть догори: плюси та мінуси вільного ринку газу — Вільний газовий ринок в Україні: за і проти
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Ціни на тепло поповзуть догори? Плюси та мінуси вільного ринку газу

Літо без гарячої води, і в очікуванні шалених тарифів на тепло.

Відсьогодні держава не регулює, за якою ціною котельні купують газ.

Багато років Нафтогаз мав надавати котельням паливо — за фіксованою ціною — в обов’язковому порядку.

Навіть якщо ті — не заплатили.

А тепер — ринок вільний.

І ціни на газ можуть різко поповзти догори.

Про плюси та мінуси вільного ринку газу — дивіться в сюжеті Дмитра Литвиненка.

Фото: Pexels

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