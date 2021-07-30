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Video: Ціни на КАВУ б’ють усі рекорди! Скільки вона коштуватиме і яку купувати не варто

Здорожчання кави у 2021 році: як правильно обрати каву
Ціни на КАВУ б’ють усі рекорди! Скільки вона коштуватиме і яку купувати не варто

Ціна на каву стрімко росте. 

Вартість арабіки виросла на 20% і на світових біржах сягнула найвищого показника за останні сім років. 

Читайте: Ціна на лохину 2021: чому ця ягода дорога і в чому її користь

Яка причина? Чи вплине це на український ринок?

Яку каву краще купувати, а від якої відмовитися, дізнавалася Поліна Спасенко.

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