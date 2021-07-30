Ціна на каву стрімко росте.
Вартість арабіки виросла на 20% і на світових біржах сягнула найвищого показника за останні сім років.
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Яка причина? Чи вплине це на український ринок?
Яку каву краще купувати, а від якої відмовитися, дізнавалася Поліна Спасенко.
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