Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Ціна на яйця зросла на 40%: що буде із цінами на яйця

В Україні зросла ціна на яйця: що буде із цінами на яйця в Україні — прогноз цін на продукт
Ціна на яйця зросла на 40%: що буде із цінами на яйця

Не прості, а ЗОЛОТІ.

Яйця дорожчають. За рік ціна зросла на 40% і експерти прогнозують, що це не межа.

Читайте: Уся правда про ЗДОРОЖЧАННЯ молочних продуктів в Україні

До Нового року на ринках і в магазинах за десяток проситимуть ще на ТРЕТИНУ більше.

Чому здорожчали яйця та чи можливе зниження ціни, з’ясовував Владислав Соловйов.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 23.11.2021 (17:30) |23.11.2021| 2021
Заміна літньої гуми на зимову: що потрібно знати...
Випуск від 19.11.2021 (17:30) |23.11.2021| 2021
ЦІНА НА КАРТОПЛЮ ЗРОСТАЄ: прогноз цін і рецепт картопляного дюшесу...
Випуск від 22.11.2021 (14:30) |22.11.2021| 2021
Як СИРНИЙ БІЗНЕС рятує село на Вінниччині | Як відкрити МОЛОЧАРНЮ...
19.11.2021| 2021
Живопис емоційної чистоти: художня виставка Тараса Триндика в Le Bureau...
Випуск від 17.11.2021 (14:30) |17.11.2021| 2021
ПЕРШИЙ СНІГ УЖЕ В КІНЦІ ТИЖНЯ! Прогноз погоди на ЗИМУ 2021-2022...
Випуск від 15.11.2021 (22:00) |16.11.2021| 2021
Уся правда про ЗДОРОЖЧАННЯ молочних продуктів в Україні...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send