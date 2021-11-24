Не прості, а ЗОЛОТІ.

Яйця дорожчають. За рік ціна зросла на 40% і експерти прогнозують, що це не межа.

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До Нового року на ринках і в магазинах за десяток проситимуть ще на ТРЕТИНУ більше.

Чому здорожчали яйця та чи можливе зниження ціни, з’ясовував Владислав Соловйов.