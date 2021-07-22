Чому лохина така дорога?
Експерти кажуть, що ця ягода дуже корисна.
Читайте: Сезон чорниці 2021: яка ціна та корисні властивості лісової ягоди
Вона почала масово з’являтися на українських прилавках кілька років тому, а коштувала як червона риба.
Наша Аліна Суюндукова поїхала у ягідне господарство, щоб дізнатися що буде з ціною далі.
Дивіться також
Випуск від 21.07.2021 (17:30) |22.07.2021| 2021
Здорожчання чаю в Україні: чи є різниця між дешевим та дорогим продуктом...
Випуск від 20.07.2021 (17:30) |21.07.2021| 2021
Як обрати сонцезахисні окуляри? Що потрібно знати про захист очей...
Випуск від 16.07.2021 (14:30) |16.07.2021| 2021
Вона прагне повернути сина і її ніщо спинить: що чекає на глядачів у другому сезоні Мама...
Випуск від 13.07.2021 (17:30) |14.07.2021| 2021
Порятунок потопельників: що треба знати та як вберегтися на воді...