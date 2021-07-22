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Video: Ціна на лохину 2021: чому ця ягода дорога і в чому її користь

Ціна на лохину 2021 — чим корисна ягода лохина
Ціна на лохину 2021: чому ця ягода дорога і в чому її користь

Чому лохина така дорога? 

Експерти кажуть, що ця ягода дуже корисна. 

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Вона почала масово з’являтися на українських прилавках кілька років тому, а коштувала як червона риба. 

Наша Аліна Суюндукова поїхала у ягідне господарство, щоб дізнатися що буде з ціною далі. 

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