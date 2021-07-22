Чому лохина така дорога?

Експерти кажуть, що ця ягода дуже корисна.

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Вона почала масово з’являтися на українських прилавках кілька років тому, а коштувала як червона риба.

Наша Аліна Суюндукова поїхала у ягідне господарство, щоб дізнатися що буде з ціною далі.