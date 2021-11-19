Картопля починає дорожчати.

За останній місяць вартість кілограма зросла на 40 копійок і це лише початок. Якої ціни на картоплю чекати взимку?

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А щоби поділитися не лише бентежними новинами, наш Борис Бондарчук дізнався рецепт картопляного дюшесу.