Чому дорожчає гречка?
Ціна на неї зростає від початку року і нині кілограм в середньому коштує 44 грн.
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Половина найпопулярнішої в Україні крупи їде до нас із Росії.
І це, як виявила Анастасія Галкіна — товар найнижчого ґатунку.
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