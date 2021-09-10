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Video: Ціна на гречку 2021: як обрати якісну крупу і чому вона дорожчає

Ціна на гречку 2021 — чому дорожчає гречка в Україні
Ціна на гречку 2021: як обрати якісну крупу і чому вона дорожчає

Чому дорожчає гречка?

Ціна на неї зростає від початку року і нині кілограм в середньому коштує 44 грн.

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Половина найпопулярнішої в Україні крупи їде до нас із Росії.

І це, як виявила Анастасія Галкіна — товар найнижчого ґатунку.

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