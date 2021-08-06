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Video: Ціна на автогаз б’є усі рекорди: скільки коштуватиме пальне в Україні

Ціна на автогаз 2021 — ріст цін на пальне в Україні — вартість автогазу у 2021 році
Ціна на автогаз б’є усі рекорди: скільки коштуватиме пальне в Україні

Такої ціни на автогаз в Україні ще не було — 17 гривень за літр. 

Лише за останній місяць газ здорожчав на дві гривні, а від початку року на всі п’ять.

Читайте: Ціни на тепло поповзуть догори? Плюси та мінуси вільного ринку газу

Фахівці прогнозують ріст ціни і надалі. 

Скільки коштуватиме пальне, яким заправляють кожну десяту машину в країні, дізнавався Орест Дрималовський.

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