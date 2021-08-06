Такої ціни на автогаз в Україні ще не було — 17 гривень за літр.

Лише за останній місяць газ здорожчав на дві гривні, а від початку року на всі п’ять.

Читайте: Ціни на тепло поповзуть догори? Плюси та мінуси вільного ринку газу

Фахівці прогнозують ріст ціни і надалі.

Скільки коштуватиме пальне, яким заправляють кожну десяту машину в країні, дізнавався Орест Дрималовський.