Такої ціни на автогаз в Україні ще не було — 17 гривень за літр.
Лише за останній місяць газ здорожчав на дві гривні, а від початку року на всі п’ять.
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Фахівці прогнозують ріст ціни і надалі.
Скільки коштуватиме пальне, яким заправляють кожну десяту машину в країні, дізнавався Орест Дрималовський.
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