Такого в історії української медицини ще не було!

Лікарі у Києві одночасно трасплантували шість органів — серце, печінку і чотири нирки, бо отримали одразу від двох родин згоди на донорство.

Про унікальні операції — дивіться у сюжеті нашої медичної оглядачки Ірини Заславець, яка тримає руку на пульсі української трансплантології.