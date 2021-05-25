Такого в історії української медицини ще не було!
Лікарі у Києві одночасно трасплантували шість органів — серце, печінку і чотири нирки, бо отримали одразу від двох родин згоди на донорство.
Про унікальні операції — дивіться у сюжеті нашої медичної оглядачки Ірини Заславець, яка тримає руку на пульсі української трансплантології.
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