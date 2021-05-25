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Video: ЦЕ УНІКАЛЬНІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ: як два донори врятували шістьох осіб — ЧУТТЄВИЙ РЕПОРТАЖ

Унікальні трансплантації в Києві: лікарі пересадили одразу 6 органів — Як два донори врятували шістьох осіб: лікарі Києва здійснили унікальні трансплантації
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • ЦЕ УНІКАЛЬНІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ: як два донори врятували шістьох осіб — ЧУТТЄВИЙ РЕПОРТАЖ
ЦЕ УНІКАЛЬНІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ: як два донори врятували шістьох осіб — ЧУТТЄВИЙ РЕПОРТАЖ

Такого в історії української медицини ще не було!

Лікарі у Києві одночасно трасплантували шість органів — серце, печінку і чотири нирки, бо отримали одразу від двох родин згоди на донорство.

Про унікальні операції — дивіться у сюжеті нашої медичної оглядачки Ірини Заславець, яка тримає руку на пульсі української трансплантології.

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