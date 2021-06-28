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Video: Трояндове варення: корисні властивості та як приготувати

Корисні властивості трояндового варення: як приготувати варення з троянд вдома
Трояндове варення: корисні властивості та як приготувати

Цвіте і пахне. 

В Україні із запізненням розпочався сезон троянд. 

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Королеві квітів здавна приписують чудодійні властивості. Чи справді трояндове варення таке ж корисне, як і смачне? 

Чому за трояндову олію правлять шалені гроші і як у домашніх умовах омолодитися трояндою, дивіться у Вікнах.

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