Цвіте і пахне.

В Україні із запізненням розпочався сезон троянд.

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Королеві квітів здавна приписують чудодійні властивості. Чи справді трояндове варення таке ж корисне, як і смачне?

Чому за трояндову олію правлять шалені гроші і як у домашніх умовах омолодитися трояндою, дивіться у Вікнах.