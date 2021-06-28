Цвіте і пахне.
В Україні із запізненням розпочався сезон троянд.
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Королеві квітів здавна приписують чудодійні властивості. Чи справді трояндове варення таке ж корисне, як і смачне?
Чому за трояндову олію правлять шалені гроші і як у домашніх умовах омолодитися трояндою, дивіться у Вікнах.
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