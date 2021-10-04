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Video: ТЕПЛА ЦЬОГОРІЧ НЕ БУДЕ: як на Київщині компанія-теплопостачальник залякує людей через борги

Бігборд боржників за тепло — як мешканці заборгували теплопостачальнику оплату за опалення
ТЕПЛА ЦЬОГОРІЧ НЕ БУДЕ: як на Київщині компанія-теплопостачальник залякує людей через борги

Шалений газовий рекорд.

Вартість тисячі кубів злетіла до небачених $1160.

Скільки за таких умов коштуватиме тепло для нас? У Києві із тарифами не визначилися досі.

Читайте: Тарифи на електрику переглянуть через бум зеленої енергетики

Складність ситуації визнають і в Офісі Президента.

Утім сьогодні місцева влада, уряд та Нафтогаз підписали меморандум щодо цін на тепло під час опалювального сезону.

Що він передбачає, розповість Анастасія Єчкалова.

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