Шалений газовий рекорд.

Вартість тисячі кубів злетіла до небачених $1160.

Скільки за таких умов коштуватиме тепло для нас? У Києві із тарифами не визначилися досі.

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Складність ситуації визнають і в Офісі Президента.

Утім сьогодні місцева влада, уряд та Нафтогаз підписали меморандум щодо цін на тепло під час опалювального сезону.

Що він передбачає, розповість Анастасія Єчкалова.